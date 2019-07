Die SG-Lauffohr, als einziger Kantonalvertreter vom Aargau in der Kategorie D, steht nach insgesamt 3 Ausscheidungswettkämpfe wieder im Final der schweizerischen Gruppenmeisterschaft und haben somit die Chance den Schweizermeistertitel zu verteidigen! Die Konkurrenz ist stark und dies zeigten ihre konstanten Resultate in den einzelnen Runden auf. Eines ist sicher, die SG-Lauffohr steigt als Titelverteidiger am 31. August in den Wettkampf ein und hat das Ziel wiederum eine Medaille zu erobern. Für die optimale Vorbereitung für den Final ist ein straffes Programm ausgearbeitet worden und ist bereits im vollen Gange. Wir drücken die Daumen und wünschen heute schon viel Glück und gutes Gelingen!