Ein Oltner Chor wurde ausgewählt, um am diesjährigen Montreux Chor Festival teilzunehmen. Diesen Samstag, 07. April 2018, wird Cho(h)renschmaus dem Publikum und der Jury ein tolles Programm von knapp 20 Minuten zum Besten geben dürfen. Darunter ist ein äusserst witziges Mani Matter-Medly, welches die Dirigentin Franziska Scherer eigens für diesen Auftritt arrangiert hat. Nach drei weiteren tollen Stücken wird die Jury ausserdem beeindruckt mit einer gekonnten Verschmelzung traditioneller Schweizer Stücke in einem einzigen Lied - nota bene mit unterschiedlichen Taktarten.

Neben Cho(h)renschmaus treten am 07. April 2018 fünf weitere Chöre im Rahmen des Wettbewerbs auf. Ein Besuch in Montreux am kommenden Samstag (oder gleich während des ganzen, insgesamt vier Tage dauernden Festivals) lohnt sich also definitiv!

Cho(h)renschmaus freut sich natürlich ganz besonders über Zuhörer und Fans aus dem Kanton Solothurn. Tickets gibt es hier: https://lasaison.ch/spectacles/montreux-choral-festival/

http://www.choralfestival.ch/