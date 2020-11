Christa Bellavia für die Kantonsratswahlen nominiert

In coronamässig kleinem Rahmen konnte die SP Lostorf-Mahren ihre

Kandidatin für die Kantonsratswahlen zuhanden der Amteipartei nominieren:

Christa Bellavia, 53 jährig, seit 14 Jahren in Lostorf wohnhaft. Sie ist Mitglied

der Kultur- und Sportkommission und zweites Ersatzmitglied im

Gemeinderat. Die ursprünglich eidgenössisch diplomierte Zollbeamtin

arbeitet heute bei Coop als Marketing Assistant im Controlling/Planning.

Christa Bellavia ist verheiratet und hat einen Sohn und zwei kleine

Enkelinnen.

Für Christa Bellavia steht immer der Mensch im Zentrum. Daher ist es ihr

wichtig, dass das soziale Sicherheitsnetz in unserem Kanton weiter

verbessert wird. Die Pandemie habe klar aufgezeigt, wie wichtig eine

engagierte SP für gut ausgebaute staatliche Einrichtungen sei, sagt sie.

Die SP Lostorf-Mahren freut sich sehr, mit ihr eine motivierte und qualifizierte

Frau ins Rennen schicken zu können.

mgt.