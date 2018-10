Christian Werner und Robin Kiefer für den Nationalrat nominiert

Die SVP Stadt Olten nominiert ihren Gemeinde- und Kantonsrat Christian Werner sowie den Jungpolitiker Robin Kiefer zuhanden der SVP Amtei Olten-Gösgen einstimmig für die Nationalratswahlen 2019.

Die SVP Stadt Olten freut sich ausserordentlich über die erneute Kandidatur von Christian Werner. Dieser erzielte bei den Nationalratswahlen 2015 mit 22‘723 Stimmen ein hervorragendes Resultat und belegt seither den ersten Ersatzplatz. 2017 wurde Werner mit dem besten Ergebnis sämtlicher SVP-Vertreter als Kantonsrat bestätigt. Der selbständige Rechtsanwalt und Notar mit Büro in Olten amtet im Kantonsrat als Präsident der SVP-Fraktion, als Präsident der parlamentarischen Gruppe Wirtschaft + Gewerbe, als Vizepräsident der Justizkommission, als Vorsitzender des Gerichtsausschusses sowie als Mitglied der Ratsleitung. Zudem ist der 33-Jährige seit 2005 Oltner Gemeinderat, wo er bereits die SVP-Fraktion sowie die Geschäftsprüfungskommission präsidierte. Christian Werner ist verheiratet und stolzer Vater eines Sohnes. Er setzt sich seit vielen Jahren für den Kanton Solothurn und dessen Einwohnerinnen und Einwohner ein, beispielsweise als Vorstandsmitglied des Gewerbeverbandes, als Verwaltungsrat des EHC Olten oder als aktiver Offizier der Schweizer Armee. Als Nationalrat möchte sich Werner insbesondere für Freiheit und Unabhängigkeit, für Sicherheit und eine restriktive Migrationspolitik sowie für Eigenverantwortung und einen schlanken Staat einsetzen.

Nachwuchspolitiker Robin Kiefer

Ebenfalls einstimmig schlägt die SVP Stadt Olten den 20-jährigen Robin Kiefer vor. Dieser will auf der Liste der Jungen SVP zu den Nationalratswahlen antreten. In Trimbach und Olten aufgewachsen, besuchte er die Kantonsschule in Olten, welche er mit der Matura erfolgreich abschloss. Nach einem Zwischenjahr, in dem er ein Praktikum im Sozialbereich absolvierte, studiert Kiefer zurzeit Katholische Theologie an der Universität Luzern. Seit einiger Zeit engagiert sich Robin Kiefer aktiv und fleissig für die Stadt Olten, einerseits innerhalb der städtischen SVP, für welche er als Ersatzmitglied im Wahlbüro der Stadt Olten fungiert, andererseits aber gerade auch bei wohltätigen Veranstaltungen wie beispielsweise dem Oltner Weihnachtsmarkt.