Winterferien in Ruhpolding

20. – 27. Januar 2019

d’Urdorfer Wandergruppe het mich das Johr wieder mit gnoh

mit em Car sind mir guet in Ruhpolding a-cho

über d’Autobahn a Münche verby

es isch en recht langi Fahrt gsy

unterwägs hämmer Zmittag gässe

und fascht mit eme schlechte Gwüsse

die grosse Schnitzel im Teller lo stoh

aber de Sigi het denn nochli öppis devo mitgnoh

als Zwüscheverpflägig, wenn er got go lang laufe

denn muess er scho nüt zum ässe chaufe

Im Hotel Post tüend mir eusi Zimmer bezieh

de René, euse Leiter, erklärt wo und wie

mir alles finde, d’Sauna und s’Hallebad

gly sind mir zum Nachtässe parad

mir chönd uswähle zwüsche Fleich Vegetarisch oder Fisch

s’Aesse wird serviert an Tisch

nochli Jasse oder spiele, oder doch gly is Bett

wenn me natürlich am Morge wett

am siebni mitmache bim Turne mit de Monika

sött me scho gnueg gschlofe ha

es chlieses Grüppli het ufmöge

die andere treffed mir bim Zmorge

wo mir eus am Buffet chönd bediene

dusse isch es bedeckt, d’Sonne tuet nid schyne

jetzt gits zum Woche-Afang

mit emene Fuehrer en interessante Dorfrundgang

er tuet eus vieles über Gschicht und de Sport verzelle

mir bsueched au die schöni Chile

am Nachmittag tüend mir de Traun no spaziere

uf teilwys schmale Wäge balanciere

dass mir nid im tiefe Schnee versinke

nachher im Schuhbeck go Kaffee trinke

es isch enorm, die Uswahl a Torte

weles isch ächt die beschti Sorte

bim Lädele findet d’Alice en wunderschöne Schal und Huet

das stoht ihre würklich guet

für de Zyschtig isch schöns Wetter a-gseit

mir händ eus uf en Usflug uf de Rauschberg gfreut

z’erscht aber wird en Wanderig under d’Füess gnoh

teilwys dur tüüfe Schnee

uf de Rauschberg fahred mir mit Kabine

dobe uf 1600 m tuet herrlich d’Sunne schyne

und es Panorama, schöner chönnts nid sy

hunderti vo Bergspitze chönned mir gseh

die Ussicht do obe isch würklich en Pracht

unwahrschienlich, was de Herrgott her gmacht

es paar Tapferi tüend nachher no retour laufe

d’Syliva wott no e warmi Chappe chaufe

einigi no s’Hallebad benütze

pünklich tüend zum Znacht alli am Tisch sitze

De Wäg de Traun entlang isch eus jetzt bald bekannt

aber mir sind alli gspannt

de René tuet eus zur Windbeutelgräfin füehre

die Spezialität muess me unbedingt probiere

speziell isch scho das schöne Huus

und die Windbeutel gsänd würklich prächtig uus

guet sind sie derzue no au

aber alli händ gnueg a eim, niemmer mag zwöi

es lohnt sich au, die schöne Sääl no z’gseh

uf em Heiwäg wanderet mir nomol dur de Schnee

zobig müend mir uswärts go ässe

nei nei, d’Post het eus nid vergässe

so chönned mir es anders Restaurant usprobiere

und emol z’Nacht dur Ruhpolding spaziere

Am Donnstig loht eus d’Sonne echly im Stich

aber wandere schönned mir jo glych

es isch en schöne Wäg dur de verschneiti Wald

chunnt ächt die Chiemgau-Arena bald

weiss de René überhaupt, wo d’Strass dure goht

nach eme chline Umweg chömed mir für d’Fuehrig aber z’spot

das isch aber nid eso schlimm

mir nähmed en chline Imbiss im Restaurant ii

tüend ohne Füehrig die riesige Anlage bestuune

und nach de Biathlon-WM gits no en huufe zum Abruume

retour nämed mir de Wäg wieder under d’Füess, es isch jo glych wyt

aber wieso bruched mir jetzt weniger Zyt?

für die letschte Kilometer benutze mir de Bus

so chönd mir nochly käfele oder ruehed us

Vieli Wanderige, wo de René het vorgseh

chan er nid mache wäge zu viel Schnee

de Bus uf Reit im Winkel tuet au nid fahre

d’Strass isch gsperrt wäge Lawine-Gfahre

so müend mir halt in Ruhpolding bliebe

und i der Nöchi Zyt vertriebe

was und wele Wäg hämmer no nid gseh?

de Sagewäg isch en gueti Idee

die Gschichte sind spannend und interessant

bim Laufe hämmer’s nid pressant

mir chömed by der Windbeutelgräfin verby

es isch eso speziell, mir chered nomol y

ässed süessi Knödel, oder pikanti, i de Suppe

nach em Aesse trennt sich eusi Gruppe

ich muess natürlich no „die fromme Helene“ probiere

uf unterschiedliche Wäge tüend mir zrugg marschiere

by lichtem Schneefall, es isch en herrliche Wintertag gsy

und bald sind jo eusi Winterferie verby

Hüt am Morge gseht Rupolding ganz winterlich us

es schneit, mir gönd aber glych usem Huus

es git en Umzug, e Musig tuet spiele

mir laufed mit bis ufe zur Chile

de Holzfällerverein tuet 400 Johr Jubiläum fyre

do derzue tuet en fyrliche Gottesdienst ghöre

en ydrücklichi Fyr dörfed mir erläbe

zum Schluss erteilt de Bischof allne de Säge

de Tag gestaltet hüt jedes individuell

Zyt bliebt jo nümm eso viel

de Sigi wird wie fascht jede Tag, no vieli Kilometer laufe

mir die letschte Souvenir chaufe

d’Koffere packe, morn gönd mir jo wieder hei

denn sind vieli vo eus wieder elei

mir fahred zrugg wieder mit em Car

aber es isch eus allne klar

dank de guete Organisation vo de Monika und em René

händ mir in Ruhpolding viel Interessants gseh

mir tüend au die schöni Gmeinschaft schätze

drum tuen ich die Glägeheit benütze

ganz herzlich z’danke, Monika und René, es isch wunderschön gsy

und im nächste Johr sind mir gärn wieder derby

26. Januar 2019

Helen Adler