Mit zwei gelungenen Vorführungen fand eine erlebnisreiche Zirkuswoche mit dem Circus Luna vom 24. Juni bis am 28. Juni am Freitagabend ihren Abschluss. Das Zelt war zweimal bis auf die letzten Plätze gefüllt und das Publikum war spürbar mitgerissen. Es gab viel und langen Applaus, einige staunende Laute und immer wieder fröhlich begeisterte Lacher. Die Kinder vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse übten bis zum grossen Abend eine Woche lang in einem Ressort und waren dabei sehr engagiert und motiviert. Mit grosser Freude und Begeisterung wurde geprobt. Die Stimmung war die ganze Woche friedlich, sehr wahrscheinlich beeinflussten die altersgemischten Gruppen dies positiv. Sehr schön anzusehen war auch die grosse Teilnahme der Dorfbevölkerung, insbesondere der Eltern, welche viele Aufgaben rund um das Zelt übernahmen. Ein herzliches Dankeschön noch einmal an alle Beteiligten!