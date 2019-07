Am Samstag, den 17. August 2019 organisiert die Umweltkommission Lostorf eine Clean-Up-Aktion. Zusammen mit Freiwilligen aus der Bevölkerung und Vereinen wird herumliegender Abfall im öffentlichen Raum eingesammelt. Die Mitwirkenden leisten damit einen aktiven Beitrag für die Lebensqualität in der Gemeinde und fördern eine saubere Umwelt.



Das Ziel ist, möglichst viel achtlos fallen gelassene Abfälle einzusammeln und fachgerecht zu entsorgen. Damit soll in Lostorf ein Zeichen gegen das Littering und für ein sauberes Dorf gesetzt werden.



Nach den Wochenenden sieht es auf dem Sportplatz, an den öffentlichen Feuerstellen im Wald oder am Gemeindehausplatz immer öfter traurig aus. Leere Fast-Food Verpackungen, Flaschen aus PET und Glas, Scherben, Zigarettenstummel und leere Getränkekartons liegen achtlos verstreut herum. Mit der Clean-Up-Aktion wollen die verantwortliche Gemeinderätin Gabriela Lätt und die Umweltkommission aufzeigen, dass solches Verhalten stört, aber auch, dass Abfall wegzuräumen ganz einfach ist und das Resultat Freude macht. Ein weiteres Anliegen ist die Sensibilisierung der Bevölkerung für die Wichtigkeit des richtigen Umganges mit Abfällen und Wertstoffen.



Der Anlass findet am Samstag, den 17. August statt. Treffpunkt ist der Gemeindehausplatz in Lostorf, um 9:00 Uhr. Alle, die mitmachen wollen sind herzlich willkommen. Die Sammelzeit beträgt rund 2 Stunden. Die Mitwirkenden erhalten am Schluss eine kleine Verpflegung. Für Kinder gibt es den Abfall-Wegwerf-Wettbewerb mit kleinen Preisen und die Gruppe mit der grössten Abfallsammelmenge erhält eine Anerkennung.

Informationen/Anmeldung: Gaby Beriger Tel. 062 298 2577 / gberiger@hin.ch