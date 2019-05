Am Dienstag, 21. Mai 2019 fand im Schachen in Aarau der alljährliche sCOOL-Cup statt. Gemeinsam mit über 3000 Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Kanton reisten vier Mittelstufen-Klassen der Schule Boswil an den OL-Wettkampf. In Zweierteams rannten die Schülerinnen und Schüler um die Wette. Ihre Ausdauer und Fähigkeiten im Kartenlesen durften sie in zwei verschiedenen Durchgängen beweisen. Colin Müller und Robin Rogger hatten in der Kategorie der 5. & 6. Klässler (insgesamt 430 Teams!) die schnellsten Beine und konnten mit einer cleveren Routenwahl die beste Gesamtzeit erlaufen.

Herzliche Gratulation zu diesem sensationellen Sieg!