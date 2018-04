Seit September 2007 gibt es die Computeria Olten. Dieses Jahr fand das dritte Treffen am 01. März statt. Dieses leitete das neunte Jahr in Folge ein. Dazu stellte die Seniorenresidenz Bornblick in Olten den Saal Schöngrund zur Verfügung.

Wer meint, nur die Jugend würde sich für Technik interessieren, wurde hier eines Besseren belehrt. Circa 40 Seniorinnen und Senioren, die Freude an Neuem haben, waren bei dem Januar Treff anwesend und erfuhren verschiedenstes über Smartphone, Tablet, Laptop, PC und deren Nutzung.



Auch wenn das für die „jüngeren Semester“ überflüssig zu sein scheint, wollen sich Ältere genauso mit dem „Einmaleins“ der modernen Technik vertraut machen. Dazu bieten die monatlichen Treffen der Computeria Olten allen die Gelegenheit. Jeder kann am Ball bleiben, und bei diesem Thema mitsprechen, egal welches Alter er hat. Die wissensdurstigen und aufgeschlossenen Senioren brauchen jetzt nicht mehr über Fremdwörter wie chatten, Files, Browser, oder suchmaschinenoptimiert stolpern. Ein wichtiger Bestandteil ist es, den Nutzen für den Einzelnen deutlich herauszustellen: Wie leicht es sein kann, im Internet lang gewünschte Informationen zu finden. E-Mails und Textnachrichten zu versenden, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, und mit weit entfernt lebenden Angehörigen „Blickkontakt“ über Skype zu halten.



Die Vortragenden gingen auf wichtige Fragen ein, wie zum Beispiel: „Wo befindet sich der Schlüssel um ein neues Office-Programm auf meinem Laptop zu installieren? Kann ich Word-Dokumente in eine Powerpointpräsentation eingliedern? Wie kann ich eine Suchmaschine für mich festlegen? Benötige ich ein Anti-Viren-Programm, um mein Smartphone zu schützen?“ Damit konnten viele Unklarheiten ein für alle Mal beseitigt werden.



Anschließend wurden die Anwesenden über unterschiedliche Funktionen der Browser informiert, wie Lesezeichen, Tabs, Verlauf... Ebenfalls konnten die Teilnehmer lernen, wie sie einen Memory Stick verwenden und wozu sie ihn benötigen. Wie sie Kalender und Kontakte zwischen PC, Tablet und Handy synchronisieren können und welche Vorteile das einem bietet. Weitere dazu passende Themen, stehen auf der Webpage zusammengefasst als Merkhilfe, jederzeit zur Verfügung.



Zu den monatlichen Treffen sind alle herzlich eingeladen, die aus der Region Olten kommen, über 50 Jahre alt sind und gerne mehr über Computer und Co erfahren wollen.