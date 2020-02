Das Unterhaltungskonzert der Regionalmusiktag und das Kirchenkonzert waren die Jahreshöhepunkte!

Generalversammlung der Musikgesellschaft Starrkirch-Wil

Die Mitglieder der MG trafen sich am 31. Januar zur 102. GV im Brügglipark in Dulliken. Der Präsident Reto Neuenschwander begrüsste die Aktiv- und Ehrenmitglieder, sowie Gäste u.a. eine Delegation der Musikgesellschaft Dulliken zum geschäftlichen Teil.

Das Protokoll der letztjährigen GV wurde genehmigt.

Nachdem die Jahresrechnung mit einem grösseren Verlust abgeschlossen hat, sieht das Budget erneut einen bescheidenen Verlust vor. Es sollen weitere Einnahmen durch Konzerte, Passivwerbung und Sponsoren beschafft werden.

Der Jahresbericht des Präsidenten liess nochmals ans vergangene Jahr zurückdenken. Das Unterhaltungskonzert in Dulliken, der Regionalmusiktag in Seewen und das Kirchenkonzert mit der Spielgemeinschaft Dulliken - Starrkirch-Wil unter der Leitung von Jana Schneider, waren die Höhepunkte im vergangenen Vereinsjahr! Durch gesellige Treffen, wie Plauschtag, Klausenhock etc., wurde die Kameradschaft gefördert. Der Präsident dankte der Einwohner- und Bürgergemeinde, den Ehren- und Passivmitgliedern, sowie den Gönnern für die finanzielle Unterstützung. Er wünscht sich weiterhin einen guten Teamgeist und eine positive Einstellung.

Bei den Wahlen konnte, nach einem erfolgreichen zweiten Jahr 2019, Jana Schneider aus Reigoldswil als Dirigentin bestätigt werden.

In den nächsten Monaten sind Werbeaktionen für neue Musikantinnen und Musikanten, sowie die weitere Zusammenarbeit mit Musikgesellschaft Dulliken als Spielgemeinschaft (Abendunterhaltung in Starrkirch-Wil, Regionalmusiktag in Fulenbach, Kirchenkonzert in Dulliken etc.) vorgesehen.

Das Jahresprogramm wurde genehmigt. Es stehen u.a. folgende Anlässe im Vereinskalender: 13.3. GV Raiffeisenbank Dulliken, 19.4. Erstkommunion Dulliken und Matinee Olten, 25.4. Abendunterhaltung Starrkirch-Wil, 17.5. Konfirmation Dulliken, 6.6. Jubilarenkonzert Starrkirch-Wil, 11.6. Fronleichnam Wendelinskirche Dulliken, 21.6. Regionalmusiktag Fulenbach, 27.6. Dreiländerkonzert Oberzell D, 5.9. Jubilarenkonzert Dulliken, 30.10. Pouletflügeliessen und 22.11. Kirchenkonzert Dulliken.

Livia Christ von der Musikgesellschaft Dulliken dankte den Musikantinnen und Musikanten für das erfolgreiche Vereinsjahr als Spielgemeinschaft und wünschte weiterhin eine gute Harmonie der beiden Vereine.

Gemeinderätin Luzia Keiser lobte das kulturelle Schaffen und dankte für die jeweilige Mitwirkung an Gemeindeanlässen.

Der Präsident konnte folgende Ehrungen vornehmen:

Vereinszugehörigkeit: Roland Hofmann und Robert Buck 55 Jahre und Erich Baumann 61 Jahre.

Weitere Informationen zur MGSTW finden Sie auf der Homepage http://mgstw.ch.