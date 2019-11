Das Wetter heute am 12. November 2019 in Frenkendorf. 11° 3°

Am Abend und in der Nacht wechselnd bis stark bewölkt mit vereinzelten Schauern, dabei Schnee ab 500 bis 700 Metern. Am Mittwochmorgen zunächst Restwolken und teils Nebel- oder tiefe Hochnebelfelder, aber auch von Beginn weg Sonnenstrahlen. Tagsüber freundlicher Mix aus wiederholt Sonne und tiefen Wolken. Temperaturen in Basel und Liestal am Mittwochmorgen 2 bis 3 Grad, tagsüber 7 bis 8 Grad. Schwacher Südwest- bis Westwind. Und hatte man das Glück wie wir, dass man vom Schlafzimmer aus den Blick in den Schwarzwald machen kann, dann sah man schon den Schnee. Also wie in der Schweiz z.B. im Haslital, Gebiet Rosenlaui, Richtig auch von Innertkirchen aus, wo man über den Susten Pass in den Kanton Uri fahren kann oder auch über den Grimsel Pass ins schöne Wallis. Nur gesagt, heute war es trotz Sonne bei uns in Frenkendorf schon eisig kalt. Doch die Landschaft, einfach wunderbar. Nachstehende Bilder sollen es dokumentieren.