Das Wetter heute am 22. November 2019 in Frenkendorf

Das Wetter heute am Freitag, den 22. November 2019 in Frenkendorf

Heute Freitag zuerst etwas Nebel, auch ein paar schwarze Wolken. Auflösung tagsüber. Sonst Mix aus Sonne und hohen Wolkenfeldern. Temperaturen in Basel und Liestal am Morgen 3 bis 4 Grad und am Nachmittag bis rund 7 Grad. Zeitweise leichter Ostwind. Wir haben jetzt so ca. 9 Uhr und 19 Minuten. Man kann sagen, im Moment hat man das Gefühl, dass das Wetter bei uns in Frenkendorf wie im Sommer ist. Auch der Wetterbericht sagt es uns ja, was, Freude herrscht. Und dann haben wir auch Freitag, dann auch ab MORGEN schon das Wochenende. Und was man auch vernimmt, dass es in einigen Gegenden von der Schweiz den Schnee hat. Wir wollen es ja noch sehen, wenn wir dann in Frenkendorf auch den Schnee haben. Somit kann man sagen, allen hier in Frenkendorf wie auch den Nachbargemeinden einen wunderschönen sonnigen Tag.