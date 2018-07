Migration, Medien, Frühe Förderung, Kindes- und Datenschutz sind Schlagwörter, welche auch in der Mütterberatung allgegenwärtig sind. Der gesamte Berufsalltag einer Mütterberaterin ist vielfältiger und differenzierter, aber auch anspruchsvoller als noch vor wenigen Jahren. Die Mütter- und Väterberatung des Bezirks Baden stellt sich diesen grossen Herausforderungen. An der jährlichen Delegiertenversammlung vom 20. Juni 2018 in Oberrohrdorf informierte der Vorstand die Delegierten des Gemeindeverbandes über die Neuerungen im vergangenen Jahr. Die Einführung eines neuen userfreundlichen Klientensystems erleichtert den Beraterinnen die tägliche Arbeit und es erfüllt zudem die neuesten EU-Datenschutznormen. Das Projekt FF3 – Frühe Förderung 3 Jahre – stösst auf grosse Akzeptanz. Die entsprechende Evaluationsstudie der Hochschule Luzern zeigt auf, dass alle empfohlenen Frühmassnahmen (Termin beim Kinderarzt, Überweisung an Stiftung Netz etc.) richtig waren. FF3 wird neu auch in den MVB Bezirken Aarau und Bremgarten angeboten. Alle Traktanden wurden diskussionslos genehmigt, die MVB Baden ist gut gerüstet für die Zukunft.