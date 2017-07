Wie die UBS AG Geld über Tschechien und England wäscht

Erst vor Kurzem endete der Laufenburger Prozess gegen die Täter der Firma ASE Investments AG, Frick. Wie vielleicht bekannt wurden auch zwei Mitarbeiter der Beraterfirma Ernst und Young Basel inhaftiert. Ernst und Young sind sehr fleissig mit Firmengründungen über Nicosia. Im Zusammenhang mit dem Fall wurde auch die Basler Kantonalbank erwähnt. Bei der Basler Kantonalbank arbeitet mein Ex UBS Berater A. Hirter. Er war geschäftlich für die UBS AG in Tschechien. Es sind mehrere Schweizer Banken involviert, deshalb ist der Nachweis seiner Tätigkeit einfach.



Es steht nicht nur das Steuerparadies Nicosia und Limasol auf dem Plan sondern auch von Tschechien ausgehend Luxenburg und die Cayman Islands.



England investierte viel Geld in die Tschechische Republik und in die Slowakei. Und mit England ist mein Mann, in Tschechien lebend mit Schweizer Pass geschäftlich tätig.



A. Hirter bezog am 04. März 2005 650 englische Pfund. Dies belegt das Schreiben der UBS AG vom Juni 2017. Interessant ist der Fall auch für die Bundesanwaltschaft, da ich wie die Bundesanwaltschaft mit Malaysia und den Arabischen Emiraten zu tun haben.