Der Hebst 2019 in Frenkendorf

Der Herbst 2019 in Frenkendorf

So langsam neigt der Herbst sich seinem Ende. Wir hatten einen sehr milden Herbst bei uns. Sogar die Kühe weideten sehr lange bei uns auf der Weide. Jetzt hat der Bauer die Rinder und die Kühe wieder im Stall. Ja, so sagen auch einige Fachleute, dass der Herbst sehr milde war. Doch auch dies konnte man vernehmen, dass es in Ländern wie Frankreich, Italien wie auch Spanien zu Überschwemmungen kam. Also nur dies noch zum Schluss, der Herbst in Frenkendorf war so, dass man eine wunderschöne Farbenpracht an den Bäumen erleben konnte. Bald haben wir ja den Dezember, also lassen wir uns überraschen was der Dezember uns dann in Frenkendorf zu sagen hat. Gut die Wetterprognosen sagen auch dies voraus, dass Schnee nicht im Flachland angesagt ist. Doch was man vernimmt, dass es in einigen Gegenden in der Schweiz schon heftig geschneit hat. Wir werden es ja erleben, ob wir am Heiligen Abend auch bei uns haben den Schnee oder auch nicht.