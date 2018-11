Der Herbst in Frenkendorf

Man wird sich ganz sicher einmal daran erinnern, ich meine in Frenkendorf, dass wir dieses Jahr einen wunderschönen Herbst haben. Bei uns weiden sogar die Kühe noch auf der Weide. Und macht man einen Rundgang um den Bienenberg, dann der herrliche Wald in seinen Farben. Und sogar Nachbars Katze, die geniesst die Sonne bei uns im Garten. Sogar Wasser trinkt sie wie andere das Bier oder den Wein. Natürlich leben wir nicht nur mit dem Wetter in Frenkendorf, wir lesen auch täglich die Basellandschaftliche Zeitung. Also manche würden sagen, einfach noch altmodisch. Nein, auch digital ist es möglich, dass man diese Zeitung liest. Ganz normal, wenn man schon ein gewisses Alter hat. Mit diesen Worten will ich für heute schliessen. Doch diese Bemerkung sei am Schluss doch noch erlaubt, der grosse Sieger in Amerika ist nicht der TRUMP, richtig, so kann man es lesen überall digital, also nicht nur in der Basellandschaftlichen Zeitung.