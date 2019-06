Gottesdienst mit dem Jodlerklub Frick

Am Sonntag, 2. Juni durfte die christkatholische Kirchgemeinde Obermumpf ein weiteres Highlight anlässlich ihrer Sonntagsgottesdienste erleben. Der Jodlerklub Frick unter der Leitung von Matthias Hunziker begleitete die Liturgie und verlieh dem Gottesdienst einen wunderschönen, festlichen Rahmen. Die zahlreichen Gottesdienstbesucher waren sichtlich beeindruckt von den schönen, stimmungsvollen Gesängen und der sehr eindrücklichen Predigt von Pfarrer Simon Huber zum Thema: Verwurzelt Sein, sowohl in der Welt als auch im Geistigen. Anschliessend waren alle Anwesenden zum feinen, sympathisch servierten Apéro eingeladen. Dieser konnte bei schönstem Wetter vor der Kirche unter den Bäumen stattfinden und auch da durfte man nochmals Jodelweisen geniessen. Es war ein durchwegs gelungener Anlass der noch lange in guter Erinnerung bleiben wird.