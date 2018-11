Am Freitag, 19. Oktober, flogen die Mitglieder des Kirchenchor Winznau nach Wien. Nach dem Hotelbezug trafen sie sich mit den individuell angereisten Mitgliedern zum gemeinsamen Mittagessen. Anschliessend erkundeten alle gemeinsam zu Fuss die Innenstadt. Um 18 Uhr trafen wir den Chor Weinhaus. Nach einem kurzen Kennenlernen, sangen wir uns ein und gestalteten zusammen den Abendgottesdienst in der Kirche St. Josef Weinhaus musikalisch mit. Das Singen mit dem Wiener Chor hat Spass gemacht und gemäss den Gottesdienstbesuchern klang es auch wunderbar. In einem nahegelegenen Lokal liessen wir den Abend ausklingen.

Am Samstag stand Sightseeing auf dem Programm. Da es in Wien so viel Schönes und Interessantes zu entdecken gibt, entschlossen wir uns eine Bustour zu machen. So bekamen wir in kurzer Zeit einen Überblick und viele Informationen zu Stadt und Sehenswürdigkeiten. Nach der Busfahrt tat uns der Spaziergang durch den Stadtpark zum Naschmarkt sehr gut und wir konnten dort den Hunger in einem der Restaurants stillen. Mit U-Bahn und Bus ging es danach weiter in eines der Aussenquartiere, wo wir die wunderschöne Jugendstilkirche des berühmten Architekten Otto Wagner besuchten. Und da bei einem Wienbesuch der „Heurigen“ nicht fehlen darf, fuhren wir am frühen Abend in eines dieser Lokale.

Den Sonntagvormittag verbrachten die Chormitglieder mit dem den unterschiedlichsten Sachen (Messebesuch, Fiakerfahrt, Hofreitschule usw.) bevor wir mit der Strassenbahn zum Belvedere fuhren. Da schauten wir uns die beiden prächtigen Bauten von aussen an und spazierten bei kühlem Wetter durch den Park. Für die meisten ging es dann zurück zum Hotel, denn am späten Nachmittag stand der Besuch der Oper „Zar und Zimmermann“ auf dem Programm. Zum Abendessen trafen sich dann alle wieder im Restaurant Rebhuhn.

Am letzten Tag unserer Wienreise stand noch der Besuch des Schlosses Schönbrunn auf dem Programm. Für eine Besichtigung fehlte uns leider die Zeit, aber die Sonne und der strahlendblaue Himmel liessen den Spaziergang durch den Park und hinauf zur „Gloriette“ zum Erlebnis werden. Nun blieb nur noch Koffer packen und ab zum Flughafen.

Alle Chormitglieder sind wieder glücklich nach Hause angekommen und wir freuen uns, Sie liebe Leser und Leserinnen, am Adventskonzert mit der Musikgesellschaft oder in der Mitternachtsmesse am Heiligabend mit unserem Gesang erfreuen zu dürfen.

Astrid Geering