Gutgelaunt zogen die 16 Radler vom Parkplatz beim Pfadiheim los Richtung Holzweg. Zum Glück hatten wir die Wanderung um eine Woche verschoben. So konnten wir an diesem Sonntag die Frühlingssonne so richtig geniessen. Bei den «Visitors begann unser Rundgang, entlang dem «Tatzelwurm» kämpften wir uns dem ersten Rastplatz entgegen. Unter den «Wolken» ging es weiter zum «Holzklang». Zwischen den Holzstäben konnten sich die wanderfreudigen Velofahrer gut zurechtfinden. Die Wanderung führte weiter vorbei am «Bienenstock» bis zur Ruine Neu-Falkenstein. Natürlich musste die Burgruine zuerst erklommen werden, bis der Abstieg zum Restaurant erfolgen konnte, um endlich den Durst zu löschen. Im «Pintli» wurden wir gut verköstigt, so dass der letzte Teil zurück zum Parkplatz nur noch ein Spaziergang war. Vielen Dank der Wanderleiterin für den schönen Nachmittag.

Jolanda Emmenegger