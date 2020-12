Der Samariterverein Frick sagt Herzlichen Dank!

Der Samariterverein Frick bedankt sich ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern, welche uns dieses Jahr wieder so grosszügig unterstützt haben. Gerade in der momentan schwierigen Zeit haben wir gemerkt, dass unser Engagement sehr geschätzt wird.

Mit Ihren Spenden ist es uns weiterhin möglich, ein vielfältiges Kursangebot anzubieten. Es ermöglicht aber auch die stete Aus- und Weiterbildung der Kursleiterinnen und aller Mitglieder, sowie die Beschaffung des benötigten Materials.

Sollten Sie Interesse zum Mitmachen in unserem Verein haben, laden wir Sie herzlich zu einer Schnupperstunde ein. Wir treffen uns immer am ersten Mittwoch des Monats um 20.00 h im 1. Stock des Mehrzweckgebäudes (Racht) in Frick. Gerne können Sie auch auf unserer Homepage www.samariter-frick.ch stöbern.

Für die Adventszeit und die kommenden Festtage wünschen wir Ihnen allen eine besinnliche, ruhige und unfallfreie Zeit. Bliebed Sie Gsund.

Samariterverein Frick