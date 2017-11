Egal ob Paris, Berlin oder Russland - von überall her kommen Models nach Biberist ist Fotostudio von Christoph Marti. Auch diesen Sonntag findet im Hauptstudio von Marti ein sogenanntes "Meetup" statt.



Fotografen, Models und Stylisten treffen sich 4-5x jährlich im Studio um sich austauschen zu können, Shootings zu planen und sich miteinander zu vernetzen. In dieser Ausgabe des Meetups ist der Schwerpunkt auf den Shootings in Stockholm, Helsinki, Oslo, Rom und Paris.

Auch gehört das neue Buch von Christoph Marti "POSEN" zu den Diskussionspunkten. Mit gut 100 Seiten will Marti ambitionierten Fotografen und Models die Welt des Posings näher bringen und aufzeigen auf was man achten muss für das perfekte Foto. Wie muss man die Finger haben, auf was muss man achten wenn man in Unterwäsche vor der Kamera steht und vieles mehr.



Wann und wo findet das Meetup statt?



Christoph Marti Studio

Kreuzfeldweg 1

4562 Biberist



Bus 6 - Biberist Bromegg