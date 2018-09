Wie schon vor einer Woche am Herbstmarkt Schlieren, präsentierte der Verein KML (Krankenmobilien Limmattal) auch am Dietiker Herbstmarkt einen Teil des vielfältigen Angebots. Alfred Rütti, Corinne Gilg und Margrith Stähli gaben den Marktbesuchern gerne Auskunft zu ihren Fragen. Viele Leute wussten gar nicht, dass es in Dietikon ein Krankenmobilienmagazin gibt, andere wiederum berichteten, dass sie selber schon ein oder mehrere Male die Dienste des Vereins in Anspruch genommen hätten. Alle waren sich einig, dass es eine gute Sache sei, Hilfsmittel, welche man nur vorübergehend benötigt, z.B. nach einer Operation oder nach einem Unfall, mieten zu können, anstatt kaufen zu müssen. Und kommt dann der Zeitpunkt, wo man dauerhaft auf Hilfsmittel angewiesen ist, so kann man die meisten auch im Krankenmobilienmagazin kaufen. Einen speziellen Service bot die Verwalterin des Krankenmobilienmagazins, Corinne Gilg, den Rollator schiebenden Besucherinnen und Besuchern an: sie kontrollierte die Bremsen und stellte sie, wenn nötig, wieder richtig ein; und das erst noch gratis und franko.