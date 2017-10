Ursula Schenkel Ruetz, Acrylbilder

Die nächste Ausstellung widmet die Kulturkommission Ehrendingen der hier wohnhaften Künstlerin Ursula Schenkel Ruetz. Sie beschreibt ihre Malerei so: „WARUM ICH MALE...Schon als Kind habe ich gern gezeichnet, war aber anscheinend für meine damaligen Lehrer zu eigenwillig: ich liess mir ungern vorschreiben, was ich zeichnen oder malen sollte. Mir wurde aber dann schon bewusst, dass für meine spätere Entwicklung auch maltechnische Grundlagen nötig sind. Meine Freude am malerischen Experimentieren gewann damit zusehends an Intensität und Ausdauer. Mit Staunen, Bewunderung und auch Ergriffenheit erlebe ich die Schönheiten der Natur. Sie beflügelt mich, meine Gefühle und Wahrnehmungen der Leinwand anzuvertrauen....Heute sind es meine Enkel, die mir oft die Augen für Schönheiten öffnen, die beim flüchtigen Hinschauen unbeachtet bleiben. Diesem Unscheinbaren ordne ich einen besonderen Stellenwert zu: Farben und Formen zu einem Ganzen verbinden und dem Betrachter seine eigene Wahrnehmung überlassen... deshalb gibt es auch keine Titel zu meinen Bildern.“

Vernissage

Freitag 3. November, 19.30 Uhr

Gemeindehaus Brunnenhof Unter-Ehrendingen