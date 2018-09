Die Initiative für Ernährungssouveränität und Fair-Food zeigen in die richtige Richtung. Sie sind aber verfrüht und können nur dann etwas bewirken, wenn diese Standards international durchgesetzt werden. Wir haben bereits relativ hohe Lebensmittelpreise in unserem Land. Die Initiativen werden diese mit zusätzlichen Einschränkungen noch stärker in die Höhe treiben. Zudem schaffen wir damit ein Planwirtschaftssystem, welches die internationale Konkurrenzfähigkeit unserer Landwirtschaft noch weiter schwächt. Also schaden diese beiden Agrarinitiativen unserem Land, weshalb ich zweimal mit Nein stimmen werde.