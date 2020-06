Die brandneue Webseite von Lex Solomon ist da

Vor wenigen Wochen ist die neue Webseite des Spreitenbacher Sängers Lex Solomon erschienen.

Seine Gesangskarriere begann 1991 mit der Überreichung des kleinen Prix Walo durch die kürzlich verstorbene Schauspielerin und Kabarettistin Ines Torelli.

Lex wurde in Baden im Kanton Aargau geboren und ist in Spreitenbach aufgewachsen. Sein Repertoire reicht vom klassischen Lied bis Oratorium, von Oper und Operette bis Musical und Classical Pop. Schon mit jungen Jahren hat er seine Gesangskarriere begonnen und sammelte erste Bühnenerfahrung im Zusatzchor des Opernhauses Zürich. Dort begegnete er wichtigen Persönlichkeiten der internationalen Musikszene. Er wirkte in den Produktionen “Nabucco”, “Aida”, “Turandot”, “Mefistofele” und “ Un ballo in maschera” mit. Mit Hilfe eines Stipendiums setzte er seine gesanglichen Studien bei Armando Appiani in Frankfurt am Main und Zürich fort. Viele Jahre studierte er zudem bei Kammersängerin Helga Kosta (“Die Nachtigall der Schweiz”) und der griechischen Opernsängerin Meropi Jordano. Weitere Gesangsstudien folgten bei Jane Thorner Mengedoht. Zurzeit studiert er bei Lukas Reinitzer.

Besuchen Sie seine neue Webseite: www.lexsolomon.com