(tu) Wenn es nach frischem Speck und Käse und feinem Magenbrot riecht und die Leute in die Gassen strömen, dann ist im Städtli Herbstmärt. So geschehen am vergangenen Wochenende. Mit einem neuen Konzept wurde der traditioneller Markt etwas neu gestaltet, was bei den Besuchern hohen Anklang fand. Durch die neu gestaltete Genussmeile beim Zähringerplatz waren die Vereine in den umliegenden Gassen zuerst etwas skeptisch und bangten um die Gäste, welche bei ihnen verweilen sollte, aber die Sorge war unbegründet.

So auch bei der SVP Ortssektion Rheinfelden, welche wie gewohnt die heimelige Buurestube in der Scheune im Rumpel einrichtete. Obwohl Petrus an diesem Wochenende zum Teil sehr ungnädig war und auf der Wolke tanzte wie das Rumpelstilzli um das Feuer springt, die treuen Stammgäste liessen sich nicht beirren und genossen nach einem Bummel ein feines Schweinsplätzli mit Pommes Frites oder Buurebrot die wohlverdiente Pause. Wer sich schon in der Genussmeile verköstigt hatte, genehmigte sich in der Stube ein Stück der leckeren Schwarzwälder- oder Rüeblitorten, welche die Landfrauen aus dem Fricktal buken.

Gerade am Samstag pünktlich zur Mittagszeit hatte Petrus für einen Moment ein Einsehen und liess herrlich die Sonne scheinen. Zu dem Zeitpunkt blieb kein Platz leer und das Servicepersonal hatte alle Hände voll zu tun. Spätestens zum Matchbeginn der Schweizer Nati hatten dann auch die letzten Helfer endlich Feierabend.

Trotz miespetrigem Wetter am Sonntag war die Stube immer wieder gut gefüllt und sorgte so nicht nur für eine fast komplette Abnahme der Speisen sondern auch für einen guten Umsatz. Der Verein zeigt sich auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Die SVP Rheinfelden dankt allen Helferinnen und Helfer, welche beim Auf- und Abbau sowie während dem Wochenende für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben ganz herzlich für ihren enormen Einsatz. Ein grosses Dankeschön gilt auch den Landfrauen, welche die feinen Buurebrote und Torten bereitgestellt haben sowie Enzo und seinem Team, welches die Scheune zur Verfügung gestellt hat. Nicht zuletzt dankt der Verein auch allen Besuchern, welche die Stube mit ihrem Besuch beehrt haben. Das Team freut sich bereits heute auf die kommenden Buurestube im 2018.

SVP Rheinfelden, Tanja Uehlinger