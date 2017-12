Die Budget-Kirchgemeindeversammlung im Kirchensaal in Welschenrohr stand im Zeichen von einem ausgeglichenen Budget. Hohe Investitionen sind im Bereich des Dachs beim Kirchgemeindehaus in Balsthal erforderlich.

Pünktlich auf den Glockenschlag um 20.00 Uhr begrüsste der neue Kirchgemeindepräsident Thomas Richartz alle 29 anwesenden Kirchgemeindemitglieder herzlich in Welschenrohr. Der neue Pfarrer in Welschenrohr, Mathias Kissel, stimmte alle Anwesenden mit einer Besinnung auf die Versammlung ein.

Jürg von Niederhäusern wurde als Stimmenzähler gewählt.

Ausgeglichenes Budget, grosse Investition, weiterhin gute Aussichten

Der Präsident der Rechnungsprüfungskommission Walter Meister, führte zusammen mit der Verwalterin Gabriela Heldstab durch den Voranschlag der Verwaltungsrechnung. Als ausserordentlich heben beide die Schuldenfreiheit der Kirchgemeinde hervor.

Der Voranschlag der Verwaltungsrechnung wurde bei Ausgaben von 997‘400 Fr und Einnahmen von 1‘001‘400 Fr bei einem Ertragsüberschuss von 4‘000 Fr einstimmig gutgeheissen.

Bei den Investitionen war über einen Posten mit 190‘000 Fr abzustimmen. Dieses Geld fliesst in die Sanierung des Dachs vom Kirchgemeindehaus in Balsthal. Das Flachdach ist in einem desolaten Zustand und bedarf einer Gesamtsanierung. Diese Investition wurde von den Anwesenden ebenfalls einstimmig gutgeheissen.

Ehrungen und Verabschiedungen

Zsuzsa Schneider war 8 Jahre lang Präsidentin der Kirchgemeinde und amtete schon vorher als Kirchgemeinderätin.

Alfred Heldstab war 40 Jahre lang Verwalter der Kirchgemeinde und hat nun sein Amt übergeben. Ebenfalls hörte er als Synodaler auf. Sein Wissen wird er noch weiter als stellvertretender Verwalter der Kirchgemeinde zur Verfügung stellen.

Ruth Schöni wurde nach 25+ Jahren als Katechetin pensioniert.

Werner Gschwend war 11 Jahre Aussensigrist in Balsthal und hat sein Amt niedergelegt.

Susi Büttler legte nach 8 Jahren ihr Amt als Synodale nieder.

Seline Schenk hat nach 3 Jahren als Organistin aus familiären Gründen gekündigt.

Alle Personen wurden durch die jeweiligen Ressortleiter verdankt, geehrt und mit einem kleinen Geschenk verabschiedet.

Jahresberichte und Chrömli

Die beiden Pfarrpersonen verlasen/erzählten ihre Jahresberichte. Die versammelte Gemeinde erfuhr viel Wissenswertes.

Mit den traditionellen Chrömli, wie immer von Edith Müller gebacken, wurde die Versammlung geschlossen und die Gespräche liefen noch weit in den Abend hinein.