Die GAG – Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu - ist ein Betrieb, die dem Wohl der Mitarbeitenden eine hohe Bedeutung zukommen lässt und das betriebliche Gesundheitsmanagement deshalb ein grosser Stellenwert hat. Die GAG bietet den Mitarbeitenden unter anderem Pilatesstunden, vergünstigte Jahresbeiträge im Fitness-Studio wie auch Nackenmassagen an. Nebst diesen beiden Angeboten nimmt die GAG auch an „Bike to Work“ und am „B2Run – Firmenlauf“ teil.

Am 22. Juni 2018 machten sich am späten Nachmittag deshalb insgesamt 34 topmotivierte Mitarbeitende der Alterszentren GAG Richtung Basel auf, um am B2Run – Firmenlauf teilzunehmen.

Schon bald nach der Ankunft in Basel war es für die Sportler Zeit sich im Startbereich aufzustellen und abzuwarten bis der Startschuss erklang, um die 6 Kilometer entweder als Walker oder als Läufer in Angriff zu nehmen. Die GAG startete unter dem Motto “Wir machen gemeinsam ein grosses Ganzes”, welches auch die Teamshirts schmückte. Dieses Motto zeigt auf, dass die Alterszentren GAG trotz mehreren Standorten ein grosses Team sind.

B2Run ist ein Spektakel für alle, somit waren natürlich auch mehrere Fans dabei, welche die Sportler entlang der schönen Strecke lautstark anfeuerten und anspornten. Das Wetter war genau richtig für einen Lauf, die Sonne schien, es war aber auch nicht zu warm und eine angenehme Brise verhalf zu Höchstleistungen.

Nach dem Zieleinlauf trafen sich alle wieder am Teamstand, wo bei gemütlichem Beisammensein und einem feinen Teller Pasta über die Erlebnisse während des Laufes diskutiert werden konnte.

Zufrieden und entspannt fuhren am Schluss des Abends alle mit dem Car wieder Richtung Egerkingen, dies mit der festen Absicht, im nächsten Jahr wieder am Firmenlauf teilzunehmen.