Die grüne Farbe der «gelben Energie»

Das Schweizer Stimmvolk hat das Parlament gewählt und das tat es recht grün. Doch ist grün in der Politik wohl auch etwas rot gefärbt. Man kann lange über politische Farben und den erfolgten Linksrutsch diskutieren, doch etwas ist sicher wichtig und wird für die nächsten Jahre in den Vordergrund rücken: Der fortschreitende Klimawandel und die damit notwendige Verringerung der CO 2 Emissionen. Es geht also darum die Umwelt durch unseren Energiebedarf mit möglichst wenig CO 2 zu belasten. Um dies zu erreichen, sollten möglichst wenig Ressourcen dafür eingesetzt werden, d.h. Menschenleben, Rohstoffe, Land und finanzielle Mittel. Wenn man von Energie redet ist damit nicht nur der elektrische Strom gemeint, sondern alle Energieträger wie z.B. auch Heizöl und Treibstoffe. Weiter sollte die Energie zuverlässig verfügbar sein. Nachfolgend soll aufgezeigt werden, warum auch die «gelbe Energie» (Energie aus Kernkraftwerken) zu den ressourcenschonendsten und umweltfreundlichsten Stromerzeugungsformen gehört.

Kosten

Dank der aktuellen Stromschwemme in Europa durch Kohlekraftwerke und subventionierte neue erneuerbare Energien liegt der Strompreis nicht mehr in einem vernünftigen Bereich. Jegliche Form von elektrischer Energie die in der Schweiz erzeugt wird, ist im Mittel unter dem Marktpreis. Die Gestehungskosten für Strom aus Kern-, Wasser-, Solar- und Windkraftwerken liegen je nach Zahlen und Prognosen mittelfristig alle in einem ähnlichen Bereich. Strom aus Kernenergie gehört aber nach wie vor zur günstigsten elektrischen Energie. Aktuell sind die neuen erneuerbaren Energien eher noch teurer. Nicht mit eingerechnet sind hier aber Energiespeicher, in welcher Form auch immer, die vor allem bei Betrieb von Solar- und Windkraftwerken zur kurzfristigen Speicherung benötigt werden. Rechnet man zusätzlich noch Kosten für die fehlende Sonne im Winter dazu, wird vor allem die Solarenergie, wenn eine Speicherung und ein Import vielleicht nur noch begrenzt möglich ist, doch massiv teurer sein. Man darf also keineswegs nur Kosten pro erzeugte Energie miteinander vergleichen, sondern muss das ganze Stromnetz inkl. Speicher betrachten.

CO 2 Ausstoss verschiedener Stromerzeugungsarten

Wichtig ist der Vergleich des CO 2 Ausstosses pro erzeugte Energie über den ganzen Lebenszyklus einer Stromerzeugungsart. Einzig die Wasserkraft hat einen noch tieferen CO 2 Ausstoss als die Kernenergie. Selbst die Fotovoltaik stösst doppelt so viel oder mehr CO 2 aus. Die Windenergie liegt etwa gleichauf wie die Kernenergie. Die anderen Energieerzeugungsformen wie Gaskombi-, Biogas-, Erdgas- oder Holzkraftwerke weisen einen wesentlich höheren CO 2 Ausstoss auf. Ersetzt man also gemäss Energiestrategie den Strom aus den Kernkraftwerken durch Strom aus Wind- und Solarkraftwerken sowie durch Import, so wird der CO 2 Ausstoss verursacht durch Stromerzeugung eher zu- als abnehmen.

Ressourcen und Abfälle

In punkto Rohstoffverbrauch schneidet die Kernenergie auch sehr gut ab im Vergleich mit den anderen Stromerzeugungsarten. Die Energiedichte in Uran ist sehr hoch und das Vorkommen von Uran ist weltweit gesichert für hunderte von Jahren. Geht man davon aus, dass mit zukünftigen Reaktortechnologien auch nicht angereichertes Uran und vielleicht sogar Thorium sowie hochradioaktiver Abfall der heutigen Kernkraftwerke als Brennstoff eingesetzt werden kann, so wird man für tausende von Jahren Kernenergie nutzen können. Der Kernbrennstoffverbrauch pro Kopf beträgt in der Schweiz für 50 Jahre Kernenergie ca. 500 g was gerade mal dem Volumen einer Espressotasse entspricht. Auch metallische Stoffe wie z.B. Aluminium und Kupfer werden für die Kernenergie wenig benötigt. Bei Wind- oder Solarkraftwerken wird ein Vielfaches an Kupfer benötigt um die gleiche Menge Strom zu erzeugen. Die benötigte Landfläche pro erzeugte Energie ist bei der Kernenergie auch sehr gering im Verhältnis zu der Fläche die für Windparks, grosse Solaranlagen und Energiespeicher eingesetzt werden muss.

Das Abfallvolumen, dass durch die Nutzung von Kernenergie verursacht wird, ist überschaubar. Für 50 Jahre Nutzung von Kernenergie in der Schweiz entsteht pro Kopf ca. 1 Liter hochaktiver Abfall aus den Brennelementen inkl. Verpackung. Zusätzlich sind es ca. 8 Liter mit schwach- und mittelaktivem Abfall inkl. Verpackung. Insgesamt fallen in der Schweiz bei 60 Jahren Betrieb der Kernkraftwerke inkl. Rückbau ca. 100'000 m3 radioaktive Abfälle an. Das entspricht in etwa dem Volumen der Zürcher Bahnhofshalle. Zudem stammt ein Fünftel des Volumens bzw. ein Drittel der Aktivität der radioaktiven Abfälle nicht von den Kernkraftwerken, sondern aus der Medizin, Industrie und Forschung. Auch dort fallen, wenn auch nur wenig, hochaktive Abfälle an. Durch Kernenergie fallen Jährlich 75 Tonnen hochaktiver Abfall durch die Brennelemente an. Da der Schwach- und Mittelaktive Abfall nur in Volumen angegeben wird, kann durch eine Hochrechnung bei gleicher Dichte im Schnitt ein Wert von weniger als 2'000 Tonnen pro Jahr inkl. Rückbau ermittelt werden. Die alphatoxischen Abfälle machen nur einen geringen Teil des Volumens und Gewichts aus und fallen mehrheitlich in Medizin, Industrie und Forschung an (Quelle nagra und kernenergie.ch).

Bei den konventionellen Sonderabfällen (z.B. chemische Abfälle, mineralische Abfälle sowie Behandlungsrückstände und Schlämme) exportierte die Schweiz im Jahr 2018 mehr als 380'000 Tonnen ins Ausland. Über 31’000 Tonnen daraus können nicht weiter behandelt werden und landen in Untertage Deponien. Es werden auch Sonderabfälle aus dem Ausland importiert, jedoch nur zur Behandlung, nicht zur Deponie. In der Schweiz selbst behandelte man 2018 rund 1.5 Mio. Tonnen Sonderabfall wovon 216'000 Tonnen oberirdisch deponiert wurden (Quelle BAFU). Der Nachteil des konventionellen Sonderabfalls ist, dass er einmal eingelagert immer gleich toxisch bleibt und nicht wie radioaktiver Abfall zerfällt. Ein Glück, dass die Deponierung von Sonderabfall Untertage nicht in der Schweiz passiert, so muss sich die Bevölkerung auch nicht mit der Standortfrage und Sicherheit einer Deponie auseinandersetzen. Ob wir bei der Entsorgung von konventionellen Sonderabfällen auch so genau hinschauen wie bei den radioaktiven Abfällen, sei dahingestellt.

Der Mensch und die Einschätzung des Risikos

Es bleibt schliesslich noch das viel diskutierte Restrisiko. Komischerweise ist der Mensch nicht fähig ein Risiko richtig einzuschätzen. Setz man sich ans Steuer oder aufs Fahrrad, so fühlt man sich sehr sicher. Beim Fliegen hat man da schon grössere Ängste und beim Nachdenken über einen Störfall in einem Kernkraftwerk denken die meisten sofort an Tschernobyl oder Fukushima. In der Realität ist dann das Gegenteil der Fall, die Wahrscheinlichkeit im Strassenverkehr tödlich zu verunfallen ist wesentlich grösser als beim Fliegen oder durch einen Kernkraftwerksstörfall. Der Mensch hat eine Aversion gegen Grossereignisse und kann dadurch das Risiko ausgehend von Gefahren mit sehr geringer Eintretenswahrscheinlichkeit aber hohem Schadensausmass nur schwer quantifizieren. Kommen dann noch verschieden ausgelegte technische Systeme dazu, wird ein vernünftiger Vergleich und eine neutrale Beurteilung für Laien fast unmöglich. Zum Glück gibt es aber in der Kerntechnik weltweit viele Personen die sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzen und als Experten die Sicherheit stets beurteilen. In kaum einer anderen Branche werden externe und interne Ereignisse national und international so detailliert analysiert und beurteilt. Wichtig ist, dass man den Respekt vor einer Gefahr nie verliert und durch gelebte Sicherheitskultur auch bei komplexen technischen Anlagen Herr der Lage bleibt.

Durch den Unfall in Tschernobyl 1986 starben bis zu 4'000 Personen an den Folgen der Radioaktivität. In Fukushima wurde bisher kein Toter durch Folgen der Radioaktivität bestätigt. Durch die zum Teil überhastete Evakuation sind jedoch rund 600 Personen ums Leben gekommen. Im Gegensatz zu den Opfern des Tōhoku-Erdbebens 2011, welches aufgrund mangelhafter Auslegung des Kernkraftwerks, den Störfall verursachen konnte, sind das verhältnismässig wenig Todesopfer. Im Vergleich hat das Chemieunglück von Bhopal 1984 mindestens 3'800 Tote gefordert. Auch hier belaufen sich die Schätzungen wie in Tschernobyl auf noch höhere Zahlen. Von diesem Unglück, welches auch eine grossflächige Kontamination und viele Spätfolgen verursachte, redet heute kaum mehr jemand. Die Generation Greta kann mit dem Begriff «Bhopal» wahrscheinlich gar nichts mehr anfangen. Die Schweizer Kernkraftwerke und die neuen Kraftwerke der Generation III sind technologisch keineswegs mit Tschernobyl vergleichbar und im Gegensatz zu Fukushima hat man sämtliche Systeme, die die Beherrschung des Störfalles ermöglicht hätten, früh nachgerüstet oder schon seit Betriebsbeginn eingebaut.

Die Schweiz ist übrigens das einzige Land der Welt, dass wegen den Ereignissen in Fukushima aus der Kernenergie aussteigt. Die Deutschen haben den bereits beschlossenen Ausstieg beschleunigt und sichern sich mit sehr klimaschädlichem Kohlestrom ab. Die Italiener haben den Wiedereinstieg begraben und viele andere Nationen inklusiv Japan sehen in der Kernenergie eine sichere, klimafreundliche und zukunftsgerichtete Technologie.

Vergleicht man die Stromerzeugungsformen über den gesamten Lebenszyklus miteinander, so verursacht die Kernenergie am wenigsten Tote pro erzeugte Energie. Wind und Solar können ähnliche, aber nicht ganz so tiefe Werte ausweisen. Gas Biomasse oder Kohle liegen um ein zigfaches höher.

Einen breiten Energiemix fördern, Energiesparen und CO 2 arme Mobilität fördern

Damit eine Reduktion des CO 2 Ausstosses in der Schweiz erfolgen kann, muss das Rad nicht neu erfunden werden. Man sollte einen breiten Energiemix mit diversen CO 2 armen Stromerzeugungsformen fördern. Dazu gehören auch die neuen Erneuerbaren überall da wo es Sinn macht. Dabei eine bewährte und immer noch zukunftsträchtige Stromerzeugungsform wie die Kernenergie auszugrenzen, macht aus technischer, ökologischer und auch aus wirtschaftlicher Sicht wenig Sinn. Gefragt sind zudem effiziente Verbraucher und ein Energiesparen dort wo möglich. Damit die Dekarbonisierung auch im Automobilsektor und bei den Heizungen fortschreiten kann, benötigen wir insgesamt wohl einiges mehr an elektrischer Energie als heute. Um diesen Bedarf zu decken, müssen wir die Ressourcen (Land, Rohstoffe und finanzielle Mittel) daher sinnvoll einsetzen.

Zeigt Deutschland die Energie(w)ende vor und die anderen sind auf dem Holzweg?

Am Beispiel des Grossen Kantons können wir lernen, dass es nicht sinnvoll ist eine Energiewende überstürzt schaffen zu wollen. Eine unermessliche Förderung von Solar- und Windkraftwerken ohne das geeignete Netz und die nötigen Speichermöglichkeiten zu haben, führt nicht zum Ziel. Vor allem nachts und im Winter produzieren in Deutschland zuverlässig die Grosskraftwerke (Kohle- und Kernkraftwerke) als Backup den Strom. Und wenn die Sonne scheint und der Wind weht überschwemmen die Deutschen den europäischen Markt mit Strom und verursachen zum Teil negative Strompreise (der Abnehmer kriegt Geld, um Energie zu vernichten). Von dem merkt leider der Endkunde rein gar nichts. Deutschland hat jetzt schon sehr hohe Strompreise. Der Preis hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt und liegt bei 26-32 Cent/kWh. Die Energie(w)ende wird Deutschland bis zum Jahr 2020 ca. 500 Milliarden € gekostet haben. Und das Resultat: Die Kohlenmeiler feuern immer noch ihr CO 2 raus und Deutschland ist in der Rangliste der europäischen Länder mit hohem CO 2 Ausstoss vorne mit dabei. Wenn wir als Beispiel Finnland betrachten: Finnland hat konkrete Abschaltpläne für die noch laufenden Kohlekraftwerke. Ein neues Kernkraftwerk steht in Finnland im Bau und ein weiteres ist in Planung. Die neuen erneuerbaren Energien werden parallel dazu auch gefördert. Zudem Haben die Finnen ein Endlager für radioaktive Abfälle gebaut, das schon bald in Betrieb gehen wird.

Egal wie sich die Schweiz in den kommenden Jahrzehnten in der Stromerzeugung ausrichtet, Kernenergie wird weltweit weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Die Kernenergie ist an sich eine natürliche und grüne Energiequelle mit weiterem Entwicklungspotenzial in der Effizienz. Nur schade, dass die politischen Farben oft eine grössere Rolle spielen als die Naturwissenschaftlichen. Vielleicht ist aber die Zeit bald da, um über einen Neubau von Kernkraftwerken der neuesten Generation in der Schweiz nachzudenken. Schliesslich möchten alle Bürger ein klimaschonendes Leben führen.

Peter Hug, Sulz (Laufenburg), Dipl. El.-Ing FH