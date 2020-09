Die JAST nahm am Clean-Up Day 2020 teil

Clean-Up Day

Am Mittwoch 09.09.20 beteiligte sich die JAST während des Jugendreffbetriebs am Clean- Up-Day. Während des Nachmittages starten die vier Jugendtreffs untereinander einen Wettbewerb. Die Jugendlichen sammelten hoch engagiert und motiviert in den jeweiligen Gemeinden grosse Mengen an Abfall ein. Der gesammelte Abfall wurde gemeinsam entsprechend sortiert und entsorgt, dabei wurde das Thema Littering aufgegriffen. In den Jugendtreffs wurde schliesslich das Gewinnerteam bekannt gegeben. Die Jugendlichen des Jugendtreffes Lion (Lengnau) und Greenhouse (Freienwil) lieferten sich ein Kopf an Kopf Rennen, schlussendlich wurden beide auf den 1.Platz benannt und durften sich über grossartige Preise freuen. Die Jugendlichen setzten sich an diesem Nachmittag für einen Littering freien öffentlichen Raum innerhalb der Gemeinden ein. Ein grosses Dankeschön an alle teilnehmenden Jugendlichen.