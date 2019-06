Zum Quartalsthema «Das tapfere Schneiderlein» hat der Kindergarten Unterendingen das Theater zum Märchen aufgeführt. Zusammen mit den Kindern wurde das Theaterstück einstudiert und die passenden Requisiten erstellt. Die Kinder hatten kreative Ideen und so entstand am Ende ein wirkungsvolles Bühnenbild. Das stundenlange einüben des Stückes forderte viel Geduld von den Kindern. Dies meisterten sie mit Bravour. Wer gerade nicht auf der Bühne stand, fieberte mit den Protagonisten mit.

Dann endlich war es so weit. Die Kinder waren aufgeregt und freuten sich sehr darauf, vor ihren Eltern zu spielen. Das Thermometer zeigte 36°C an. Im Mehrzweckgebäude in Unterendingen noch einige Grade mehr! Der Vorhang wurde geöffnet und die Kinder haben, passend zum Märchen, bei dieser Hitze das Theater «tapfer» vorgeführt.

Nach dem Applaus dann die Abkühlung. Es waren alle eingeladen gemeinsam zu grillieren und sich unter den Rasensprenger zu stellen. Die mitgebrachten Salate und Desserts der Eltern fanden grossen Anklang und so klang der Abend bei gemütlichem Zusammensitzen aus.

(Beatrice Strebel)