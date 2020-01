Die Naturfreunde auf Schneeschuhtour

Da es für die geplante Tour mit dem Kantonalverband Solothurn zusammen, zu wenig Schnee hatte, wurde die Tour vom Diemtigtal auf den Jaunpass verlegt. Der Jaunpass zwischen Simmental und Greyerzerland bietet sich für wunderbare Schneeschuhtouren an und so trafen sich 13 Teilnehmer um den Hundsrügg 2046 m zu besteigen. Nachdem die Lawinenausrüstung verteilt und die Schneeschuhe angeschnallt waren konnte es losgehen. Entgegen den Erwartungen hatte es genügend Schnee und die Sonne liess auch nicht lange auf sich warten. Nach einem kurzen Aufstieg zur Krete vom Hundsrügg, wurde ein erster Halt eingeschaltet und die Pause an der Sonne genossen.

Der sichere Weg führte dann über einen langgezogenen Kamm, der immer wieder schöne Ausblicke erlaubte und als Dessert gab es auf dem Gipfel ein wunderbares Panorama zur Mittagsrast. Von den Freiburger- über die Berner- bis zu den Walliser Alpen konnte man zahlreiche Gipfel in ihrem schönsten Winterkleid zu bestaunen.

Beim Abstieg über eine andere Route auf der Nordseite, konnten die Teilnehmer den Abstieg in tiefem Schnee und steilerem Gelände üben. Der Weg über den Bach und weiter auf einem Waldweg war dann nicht mehr so anstrengend und so erreichten Alle wohlbehalten den Pass. Die Tour bei schönsten Wetterbedingungen wird sicher allen noch lange in Erinnerung bleiben.

Infos und Fotos über weitere Touren und Anlässe unter www.naturfreunde-langendorf.ch oder www.naturfreunde-solothurn.ch