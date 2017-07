Nach diversen sehr erfolgreichen Touren im ersten Halbjahr kam die Zeit für einen längeren Ausflug ausserhalb des hügeligen Fricktals. So trafen sich zahlreiche gut trainierte Senioren in Aarau für den Trip zum «Wasserschloss»

Die umsichtige Hauptleiterin Christine präpariert eine interessante anspruchsvolle Tour gespickt mit einigen knackigen Single Trails.

Im meist schattigen flachen Aare lauf ging es in zügigen Tempo via Brugg zum Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat. Die Reuss mit den markanten Taleinschnitten brachte dann doch einige Steigungen und Abfahrten. Die Single Trails am Reuss Ufer erforderten anspruchsvolles Radfahren in Bezug auf Gleichgewicht, Reaktion und Ausdauer. Nach einer kurzen Rast beim Grillplatz an der Reuss ging’s über ausgedehnte Felder wieder zur Aare und diesmal am rechten Ufer zurück zum Ausgangspunkt, wo der verdiente Schlusstrunk wartete.

Die nächsten Touren sind folgende:

- 17. Juli zum Acheberg ab Laufenburg 08.30 Uhr

- 31. Juli E-Bike Tour

- 14. Aug. Egg ab Laufenburg 08.30 Uhr

- 28. Aug. Canal de Huninque

Näheres siehe Presse.

Auskünfte erteilt wie immer: Pro Senectute Beratungsstelle Frick Tel. 062 8713714 oder Pro Senectute Beratungsstelle Rheinfelden Tel. 061 8312270