Die Rückkehr in den Beruf im Fokus

Die langjährige Kooperation zwischen der Rehaklinik Bellikon (RKB) und dem Kantonsspital Aarau (KSA) wird mit der «Sprechstunde Wiedereingliederung», welche seit September im KSA am Bahnhof angeboten wird, weiter gestärkt und ausgebaut. Mit der neuen Dienstleistung treiben die Kooperationspartner die integrierte und wohnortsnahe Versorgung im Kanton Aargau voran. Durchgeführt wird die Sprechstunde von der Rehaklinik Bellikon, welche ihre Kernkompetenz in der komplexen Unfallrehabilitation sowie ihr etabliertes Netzwerk zu den Sozialversicherungen zugunsten der KSA-Patienten einbringt.

Die Rehaklinik Bellikon setzt, nebst ihrer Spezialisierung in der komplexen Unfallrehabilitation für schwer verletzte Menschen, den Fokus zudem auf die soziale und berufliche Wiedereingliederung ihrer Patienten. Diese Kombination ist einzigartig und geniesst über die Landesgrenze hinaus eine hohe Anerkennung. Die Klinik beschäftigt in Bellikon in ihrem Kompetenzzentrum für berufliche Eingliederung rund 30 Mitarbeitende, die sich ausschliesslich um die beruflichen Anschlusslösungen der Patienten kümmern. Das KSA behandelt als einziges Spital im Kanton Aargau Schwerverletzte aus dem ganzen Kanton und angrenzenden Kantonen, da es über den interkantonalen Leistungsauftrag für die hochspezialisierte Behandlung von Schwerverletzten verfügt. In diesem Kontext stellt die RKB den Patienten des KSA mit der «Sprechstunde Wiedereingliederung» nebst ihrem Know-how nun auch ihr etabliertes Netzwerk zu den verschiedenen Sozialversicherungspartnern und Arbeitgebern zur Verfügung. Die Kooperationspartner RKB und KSA treiben damit die integrierte, wohnorts- und arbeitsplatznahe Versorgung im Kanton Aargau weiter voran.

Mehrwert für Patienten

Viele schwer verunfallte Menschen sorgen sich bereits im Spitalbett um ihre zukünftige berufliche Situation. Nebst der medizinischen Betreuung ist die berufliche Wiedereingliederung deshalb ein wesentliches Element einer umfassenden Rehabilitation. Es ist der RKB und dem KSA ein zentrales Anliegen, diejenigen Patienten, die aufgrund ihrer schweren Unfall- oder Krankheitsfolgen eine neue berufliche Ausrichtung benötigen, früh für die beruflichen Anschlussthemen zu sensibilisieren. So erhalten sie wieder eine Perspektive im Leben, welche für ihren weiteren Genesungsprozess förderlich ist. Die Rückkehr in den Arbeitsprozess ist nicht nur wichtig für den Selbstwert der Betroffenen, sondern auch zum Vorteil aller Versicherten und Arbeitgeber. Denn durch eine erfolgreiche Wiedereingliederung können langfristige Rentenleistungen minimiert oder gänzlich eingespart werden. Das Angebot stiftet dadurch einen gesellschaftlich und volkswirtschaftlich hohen Nutzen.

Wer erhält Beratung?

Die «Sprechstunde Wiedereingliederung» findet am Standort KSA am Bahnhof statt. Sie wird exklusiv für betroffene KSA-Patienten vorerst einmal wöchentlich betrieben. Die Beratung erfolgt durch die Rehaklinik Bellikon und das KSA stellt dafür ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Die Patienten des KSA werden mit ihrem Einverständnis durch die behandelnden Ärzte zur Sprechstunde angemeldet und zeitnah vor Ort beraten.