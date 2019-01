PA/Am Samstag, 19 Januar 19 Organisierte der NWSV Leiter Thomas Notter sein erstes von fünf Spezial Trainings der jungen Athleten. Thema „ Regenerationen“ mit Beispiellektion Yoga.

Am Sonntag den 20. Januar 2019 fanden rund 63 Jungschwinger den Weg in die Schwinghalle des SK Aarau. Die in zwei Gruppen geteilten Jungschwinger trainierten im Sport und Spiel in der Turnhalle unter der Leitung von Lukas Steiner und Silvano Meier. Im Schwingkeller unterrichtete der Eidgenosse Nick Alpiger als Gastrainer und zeigte dem Nachwuchs kompetent und Sympathisch Tipps und Tricks.