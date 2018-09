Der Schiessmonat September wird mit einem erfolgreichen Gruppenfinal in der Distanz 300m eingeläutet.

Am vergangenen Samstag, den 1. September 2018, wurden in der Grossanlage Albisgüetli in der Stadt Zürich die Finals der Schweizer Gruppenmeisterschaft 300m in den Kategorien A, D und E ausgetragen und die Gewinner nach drei Runden gekürt. Leichter Regen vermochte die Stimmung unter den Schützen nicht zu drücken, diffuses Licht und angenehme 15-18° wurde von vielen Athleten in dicker Schützenjacke mit Dank zur Kenntnis genommen.

Jede der teilnehmenden Gruppen musste 2 Qualifikationsrunden überstehen (Viertelfinal & Halbfinal), um dann sich dann im Schlussfinal zu beweisen und die definitive Platzierung zu erlangen. Dabei galt es, gegen harte Konkurrenz zu bestehen.

Den Sieg in der Kategorie D hat die Mannschaft "Lauffohr SG 3" den Sieg nach Hause bringen können. Das Team erreichte 706 Punkte und besteht aus René Chopard (145), Walter Schumacher (142), Hans Schumacher (141), Thomas Chopard (140) sowie Sascha Wicki (138). Auf dem zweiten, respektive dritten Platz befinden sich die Gruppe "Ägerital-Morgarten Schützen 2" mit 698 Punkten sowie das Team "Heimisbach SG1" mit 693 Punkten.