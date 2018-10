Am Samstag, 17. November 2018 findet die Abendunterhaltung der Spielgemeinschaft Dulliken - Starrkirch-Wil in der Dorfhalle Jurablick statt. Die Musikan­tinnen und Musikanten laden die Freunde und Gönner recht herzlich zu diesem Unterhaltungsabend ein!

Die Mitglieder würden sich freuen, recht viele Blasmusikfreunde in der Dorfhalle in Starr­kirch-Wil begrüssen zu dürfen! Für das Wohl der Gäste wird auch dieses Jahr bereits ab 18.30 Uhr eine bewährte Speise- und Getränkeauswahl angeboten.

Unter dem Motto „100 Jahre MG Starrkirch-Wil“ sollen die Musikliebhaber mit bekannten modernen Melodien durch die SG in Starrkirch-Wil erfreut werden. Mit der Mitwirkung der Xylophonband Runaway bietet der Verein eine weitere Überraschung an. So dürfen wir an der Abendunterhaltung einige schmissige Musikdarbietungen erwarten.

Reservieren sie den Samstagabend, 17. November für die Unterhaltung in der Dorfhalle Starrkirch-Wil!