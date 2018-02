Die Stadt-Jodler Dietikon suchen neue Sänger

90 Jahre Stadt-Jodler Dietikon

Die Stadt-Jodler Dietikon haben ein ereignisreiches Jahr hinter sich.

So beschenkten wir uns zu unserem 90-jährigen Bestehen gleich selbst mit einem „Sehr Gut“ am Eidg. Jodlerfest in Brig.

Auf einer Jodlerreise ins Entlebuch erlebten wir neben einer schönen Landschaft und einem hervorragenden Essen auch die Tätigkeit der Köhlerei hautnah mit.

Absage des diesjährigen Jodler-Abig

Neben vielen schönen Momenten mussten wir aber auch Rückschläge einstecken. So verliessen uns im Herbst drei aktive Sänger. Damit fehlen uns nicht nur drei langjährige und tatkräftige Mitglieder, sondern auch drei wichtige Stimmen im 1. und 2. Tenor.

Schweren Herzens haben wir uns daher entschieden, dieses Jahr auf unseren traditionellen und allseits beliebten Jodler-Abig zu verzichten. Bringt ein solcher Anlass doch neben den schönen Jodelliedern für den veranstaltenden Verein immer auch viel Arbeit mit sich. Denken Sie nur an die grosse Tombola mit den 100 Früchtekörben.

Ausblick.

Nun heisst es für uns Stadt-Jodler nach vorne blicken und möglichst bald neue Sänger zu finden. Doch es liegt uns auch viel daran, bei Ihnen allen, die uns immer die Treue hielten und uns mit Beifall, Spenden und vielen aufmunternden Worten unterstützen, in Erinnerung bleiben. Darum werden Sie uns auch weiterhin an verschiedenen Orten und Veranstaltungen antreffen.

Wir haben am 14. April einen Auftritt an der regionalen Gewerbeschau Reusstal in Niederwil, und wir dürfen die diesjährige Generalversammlung der Raiffeisen-Bank Dietikon in der Stadthalle musikalisch umrahmen.

Dann sind wir natürlich am grossen Stadtfest präsent und am 9. September singen wir in der kath. Kirche in Wetzikon ZH die Jodlermesse „Bhüet Euch“ von Marie-Theres von Gunten.

Haben wir nun Ihr Interesse geweckt?

Auf unserer Website www.stadtjodler-dietikon.ch finden Sie alle nötigen Angaben und wir freuen uns, Sie in unserem Publikum, oder besser noch als aktiver Sänger/aktive Sängerin in unseren Reihen begrüssen zu dürfen.