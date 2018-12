Die SVP Liestal und Umgebung besuchte das Bundeshaus und nahm Einblick in den Ratsbetrieb. Thomas De Courten und Sandra Sollberger empfingen die Delegation und standen Red und Antwort zu allen brennenden Fragen der Teilnehmer. Zum Schluss gab es noch ein Erinnerungsbild vor dem wunderschönen Weihnachtsbaum in der Kuppelhalle bevor die Nationalräte bereits wieder zur Abstimmung in den Saal rennen mussten.

Reto Tschudin, Präsident SVP Liestal u.U.