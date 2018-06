Mit über 11 Quadratkilometern ist Villigen eine der grössten Gemeinden im Bezirk Brugg. Die vierte Klasse benötigte deshalb zwei Tage, um die Grenze zu erwandern. Unter der Führung des Klassenlehrers Koni Burger und des Schulhauswartes Silvan Meier führte die Wanderung von der Aare über die Rotbergegg bis zum Sendeturm zuhinterst auf dem Geissberg. Am Vormittag hatte das Bauamt Festbänke und sogar ein Toi-toi transportiert, und am Abend fand ein Grillfest mit den Eltern statt. Nach einigen wenigen Stunden Schlaf in den Zelten, wurde am anderen Tag die Wanderung fortgesetzt. Von der Ersti zum Rütifelsen, dann in Richtung Hasel und wieder zurück zum Schulhaus.

Die recht strenge Tour war nicht nur eine geografische Grenzerfahrung, sondern für einzelne Kinder war es auch die Erfahrung, körperlich an Grenzen zu stossen.