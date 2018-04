Dietiker-Senioren-Wanderung vom 12. April 2018 Rapperswil



Kaum meldete sich ein wunderschöner Apriltag schon treffen 37 Wanderfreudige beim Bahnhof Dietikon SBB ein. Das Wanderleiterteam hatte uns bereits zur dritten kleinen Wanderung aufgerufen. Trotz einem kleinen Zwischenfall in Zürich HB – die Rolltreppe zum Gleis 6 versagte kurzerhand ihren Dienst und wir mussten schon die erste Steigung zu Fuss erklimmen – erreichten wir um 13:08 h den Bahnhof Pfäffikon SZ. Nach einer kurzen Begrüssung durch den Wanderleiter nahmen wir den Marsch über den Seedamm Richtung Rapperswil unter die Füsse. Entlang eines Naturschutzgebietes durften wir brütende Schwäne, Storchenpaare, für ganz aufmerksame ein Nachtpfauenauge und hoch in den Lüften kreisende Milane beobachten.



Nach einer guten halben Stunde erreichten wir einen Rastplatz, welcher gerne für eine kleine Pause genutzt wurde. Zwei mutige Wanderinnen wagten auf der dort aufgestellten Rutschbahn, unter grossem Beifall, sogar einen Rutsch die Bahn hinunter. Weiter auf dem Pilgerweg, dieser Weg ist Teil des St. Jakob-Weges, auf längerer Strecke sogar auf Holzstegen über dem Wasser, wanderten wir vorbei am Heilighüsli mit grossartigem Blick zum Schloss Rapperswil, der Mensa der Hochschule für Technik in Rapperswil zu. Kaffee, Kuchen und andere Erfrischungen liessen uns den etwas unfreundlichen Wind auf „offener See“ wieder vergessen. Die mutigen Rutschbahndamen wurden mit einem „Dubler-Kopf“ (früher durften diese Köpfe anders benannt werden) geehrt.



Um 15:15 h war Aufbruch zum Rest der Wanderung rund um das Gehege des Kinderzoo’s wo wir ohne Eintritt in den Zoo, Dromedare, Giraffen, Zebras und 2 Watussirinder (mit ihren wuchtigen Hörnern) bewundern durften. Am Bahnhof angekommen, stand der Zug bereit zur Fahrt via Wetzikon, Uster zurück Richtung Dietikon. Mit schönen Erinnerungen und einer geselligen Wanderung verabschiedeten wir uns am Bahnhof Dietikon. Einen herzlichen Dank an den Wanderleiter Kurt Bachmann.

Bericht: Pius Muntwiler

Bilder : Anton Scheiwiller