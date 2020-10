Digital Days in Aarau - Roboter, Blockchain, Augmented Reality: Digitalisierung zum Anfassen

Vom 1. bis 3. November 2020 findet die vierte Ausgabe der Digitaltage Schweiz statt. Aarau ist zum dritten Mal mit dabei und widmet der Digitalisierung nicht nur einen Tag, sondern erstmalig eine ganze Woche. Stadt und Stadtmuseum sowie Kanton planen in Kooperation mit den Partnerinnen aus der Wirtschaft, Previon und KENDRIS, die Digitalisierung für die gesamte Bevölkerung erlebbar zu machen. Der Schlusspunkt der digitalen Woche bildet der 3. Digital Day Network Event.

Spätestens seit COVID-19 haben Menschen quer durch alle Bevölkerungsgruppen erlebt, was Digitalisierung im Alltag bedeutet: Von Homeschooling über Homeoffice, von virtuellen Krankenbesuchen bis zur ärztlichen Videoberatung, vom digitalen Aussendienst über Videoberatung im eCommerce: Keine Berufs- oder Altersgruppe blieb von der Digitalisierung unberührt. In vielen Bereichen wurde die Digitalisierung von der Zukunft in die Gegenwart geholt sowie ihre Chancen und Vorzüge allen Menschen zugänglich gemacht.

Diesem Digitalisierungsschub tragen die Digital Days Aarau, kurz DDA, Rechnung. Vom wissbegierigen Schulkind bis zur neugierigen Seniorin können alle in die digitale Welt eintauchen: Schülerinnen und Schüler, Studierende, Geschäftsleute, Familien und die ganze Bevölkerung erleben im Rahmen des DDA eine Woche lang, welche Wirkungen und Nebenwirkungen die Digitalisierung im täglichen Leben, in der Arbeit und in der Freizeit entfalten kann – und welche Berufsaussichten sich damit eröffnen.

Virtuelle Zeitreisen, 3D-Druck und Faszination Robotik

Während der ganzen Digital Week können im Stadtmuseum Gross und Klein mit Virtual Reality trotz Corona verreisen und in digitale Welten eintauchen. Das Stadtmuseum präsentiert hierzu eine Auswahl aus dem diesjährigen VR-Programm vom internationalen Festival für Animationsfilm Fantoche Baden wie auch Ausflüge in verschiedene internationale Museen und deren Sammlungen. Wer es lieber knifflig mag, kann in Robotik-Workshops spannende Aufgaben lösen. Mit Hilfe von Expertinnen und Experten des Instituts für Automation der Hochschule für Technik FHNW wird so auf spielerische Art eine Einführung in die Programmierung geboten. Digitale Entwicklungen sind aber nicht nur erlebbar, es werden auch Informationen und Hilfen im Umgang mit neuer Technologie angeboten. So kann das Publikum am 28. Oktober mit dem Verein zischtig.ch mehr über die Mediennutzung im digitalen Alltag, deren Gefahren und Chancen erfahren. All diese Angebote stehen sowohl Einzelbesuchenden als auch Familien zur Verfügung, können aber auch für Schulklassen gebucht werden. Ergänzt wird das Schulklassenprogramm ausserdem durch 3D-Druck-Workshops.

Der digitale Kanton

Die IndustriekulTOUR Aabach ist eine virtuelle Zeitreise zu den Originalschauplätzen der Industriegeschichte. Mit einer App und Virtual Reality/Augmented Reality begegnet man Zeitzeugen und fiktiven Personen an mehr als 30 Stationen von Schloss Hallwyl bis nach Wildegg. Mit digital Storytelling wird die Geschichte zu einem Live-Erlebnis. Die Touren sind jederzeit geöffnet. An den fünf ersten Tagen der Digitalwoche findet ab 10 Uhr eine Einführung vor Ort in der Bleichi Lenzburg statt.

Das Strassenverkehrsamt präsentiert am 29. Oktober einen digitalisierten und automatisierten Kundenservice in Form eines Sprachroboters. Eine weitere Innovation ist das auf aktueller Blockchaintechnologie basierende Cardossier, das den digitalen Lebenslauf eines Fahrzeugs abbildet. Im Rahmen von weiteren eGovernment-Lösungen können zudem viele Geschäfte neu online abgewickelt werden.

Die öffentliche Verwaltung sammelt und generiert zahlreiche Daten. Viele davon sind transparent und öffentlich zugänglich wie zum Beispiel über das Aargauer Umweltdatenportal EnVIS, andere sind besonders schützenswert. Am Freitag, 30. Oktober 2020, werden die digitale Datenwelt des Kantons Aargau vorgestellt und dabei die Möglichkeiten von Open Government Data und digitalen Identitäten präsentiert. Mit "Mein Konto" werden auch die Themen Datenschutz und "gläserner" Bürger relevant.

Wie smart und digital die Landwirtschaft bereits ist, wird am Samstag, 31. Oktober 2020, im Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg in Gränichen gezeigt. Neben Prognosemodellen zu Pilzkrankheiten sind auch Sprühdrohnen im Einsatz auf den Feldern zu beobachten. Im Stall überwachen intelligente Ohrmarken die Tiere ständig und ermöglichen den gezielten Einsatz von Medikamenten. Ein weiteres Highlight sind die entwickelten Prototypen, Lösungen und Konzepte aus den schweizweit ersten Open Farming Hackdays.

Drei Referate & Filmrückblick am Business Network Event

Schlusspunkt der Digital Days Aarau ist der bereits seit drei Jahren stattfindende Business Network Event am 3. November 2020 für geladene Gäste aus Wirtschaft, Sport und Politik. Wie in den Vorjahren werden drei Keynote Referenten den Gästen Impulse geben aus unterschiedlichen Blickwinkeln ihrer digitalen Geschäftstätigkeiten. Wer das in diesem Jahr sein wird, wird noch nicht verraten. Schon bald aber werden auf www.digitaldayaarau.ch erste Neuigkeiten kommuniziert. Seien Sie gespannt. Ein filmischer Wochenrückblick wird die DDA-Premiere als digitale Woche zusammenfassen und den Teilnehmenden, Besuchenden und Mitwirkenden auch über den Anlass hinaus zur Verfügung stehen – digital, versteht sich.

Alle Infos zum #DDA20: www.digitaldayaarau.ch