Das LZ Lostorf schnitt überaus erfolgreich an den Regionenmeisterschaften der Zentralschweiz in Aarau ab. Auf der Vorstufe zu den Schweizer Meisterschaften massen sich die Lostorfer Athletinnen und Athleten mit überkantonaler Konkurrenz. Allen voran die Diskuswerferinnen sorgten für ein Ausrufezeichen, dominierten sie den Wettkampf doch klar. Durch Delia Suter mit 32.78m bei den U18, Anna Huwyler mit 39.67m bei den U16 und Lea Bieri mit 28.54m bei den U14 gingen sämtliche Kategoriensiege nach Lostorf. Während Delia, welche auch das Hammerwerfen gewinnen konnte, und Anna, zusätzlich dritte im Speerwerfen, bereits national erfahrene Athletinnen sind, ist es für Lea der erste Sieg auf diesem Niveau. Sie durfte sich zudem über die Qualifikation für die Schweizer Meisterschaften in der nächsthöheren Kategorie U16 freuen. Gleich drei Mal Edelmetall sicherte sich Chris Lirgg bei den U18 und stellte dabei seine Vielseitigkeit unter Beweis. Neben Silber im Kugelstossen mit 14.29m und Bronze im Diskuswerfen mit 42.11m, übersprang er auch 1.77m und gewann so Bronze im Hochsprung. Seraina Kissling rundetet das erfreuliche Wochenende mit 35.78m und Rang 2 im Speerwerfen ab.