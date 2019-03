S.M. - Sonntagmittag, der Saal ist noch leer – Einsingen: «…haltet den Ton! Nicht abgeben! Und bloss nicht atmen, dort beim Übergang in den Teil B…»

Die letzten Anweisungen der Dirigentin Simone Fischer gelten den 60 Sängerinnen und Sängern von chor&bündig. Sie alle stehen auf der Bühne des KuK in Aarau und gehen noch einmal die kritischen Stellen des Konzertprogrammes durch.

Und dann – der Chor hat sich in die Garderoben zurückgezogen – strömen die Besucher in den Saal. Diesen schönen Sonntag mit einem tollen Konzert abzuschliessen steht offenbar bei vielen Leuten auf dem Plan, und so ist bald jeder Platz belegt.

Ob im ersten Song «We built this City» Aarau gemeint war, ist leider nicht belegt. Der Chor sang es trotzdem und zeigte in der Folge mit Titeln wie «Price Tag», «When we where young», zwei Stücken von Queen und «City of Stars» aus La La Land einen schönen Querschnitt durch die moderne Pop-musik. Und wie immer bei chor&bündig durfte auch dieses Jahr ein Film-Medley nicht fehlen. Die Wahl fiel auf Disneys «Frozen». Sollte dieser Streifen jemandem noch unbekannt gewesen sein, so hat sich das an diesem Abend geändert: Die beiden Moderatorinnen, Sängerinnen des Chors, haben dem Publikum die Geschichte bildhaft und mit viel Humor erzählt. Überhaupt haben es die beiden wunderbar verstanden, die ansonsten nicht themengebundenen Songs in einen Zusammenhang zu bringen und führten so gekonnt durch den Abend – mit «internationaler Klasse», so ein Zuhörer am Ende des Konzertes.

International war auch die Liedauswahl: nebst Englisch und Isländisch waren mit Patent Ochsners «Fischer» und dem «Ätti» von Dodo Hug auch Schweizerdeutsch sowie mit «Gabriella’s Sång» Schwedisch vertreten. Das war übrigens das Lied mit dem Übergang in den Teil B. Der hat dann bestens geklappt!

Insgesamt bekamen die Besucher 14 Titel zu hören, alle auswendig vorgetragen und teilweise mit professioneller Choreografie unterlegt. Man hat gespürt, mit wieviel Herzblut und Engagement der Chor bei der Sache ist, und so ist der berühmte Funke denn auch schnell auf die Zuhörer gesprungen.

Nach den grossartigen Jubiläumskonzerten vom Herbst 2017 war dieses Konzert wiederum ein Erlebnis für Chor und Publikum, welches sich mit riesigem Applaus bedankte. Und man glaubt es dem Chor, wenn er mit dem Motto «Don’t stop us now» (in Anlehnung an den mitreissend vorgetragenen Titel von Queen) mit neuen Plänen für das nächste Konzert in die Zukunft geht.

Wir freuen uns darauf!