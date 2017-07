Ja, so auch dieses Jahr organisiert der VVF ( Verkehrs- und Verschönerungsverein) und der Kochclub Peperoncini die 1. August Feier bei uns in Frenkendorf. Ab 9.00 Uhr schon das Buurezmorge pro Person Fr. 22,-- ( Kinder pro Altersjahr Fr. 1,--)

Ab 18.00 Uhr die Festwirtschaft mit Grill und die Unterhaltung mit Franz

Und ab ca. 21.00 Uhr die Festansprache vom Gemeindepräsidenten Roger Gradl

Dann anschliessend wird mit Laternen und Fackeln zum 1. August Feuer marschiert, was oben beim Eben-Ezer ist.Jedes teilnehmende Kind erhält beim Feuer ein August Weggli. In Frenkendorf haben wir im Moment noch nicht das Problem, dass nicht jemand es organisiert wie oben aufgeführt. Also freuen wir uns gemeinsam bei gemütlichen Zusammensein auf dem Dorfplatz diese 1. August Feier zu geniessen. Darum auch noch ein paar Bilder vom Dorf Frenkendorf, das für diese 1. August Feier auch mit Fahnen geschmückt ist.