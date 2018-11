Am Verbandsfest des Kirchenmusikverbandes Oberfreiamt wurden am letzten Samstag im Festgottesdienst drei verdiente Mitglieder des Kirchenchors Aristau geehrt.

Maria Stöckli durfte für ihre 40-jährige Mitgliedschaft eine gesegnete Kerze in Empfang nehmen. Einen grossen Applaus erhielten auch die 12 Verbandsmitglieder aus dem oberen Freiamt, welche seit über 50 Jahren in einem Kirchenchor singen. Aus Aristau waren dies Edy Wicki – er singt seit 66 Jahren im Tenor - und der Bassist Bernhard Lang, der seit 59 Jahren aktiv ist und jeweils aus dem luzernischen Root anreist, um die Proben und Anlässe in Aristau zu besuchen.

Der Kirchenchor Aristau gratuliert der Jubilarin und den beiden Jubilaren herzlich und freut sich über viele weitere schöne gemeinsame Singstunden.