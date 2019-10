c

Durch die Digitalisierung hat sich alles stark verändert.

Das lese ich im Birsigtalbote, eben die Digitalisierung und wir im Alter. Und das geschieht in Oberwil. Was? Unter der Führung von einem Stephan Flury (Projektstelle Alter) und Arnold Kausch als freiwillig engagierter Organisator wurde das Computer Café 60 + in Oberwil entwickelt und ist seit gut einem Jahrein Betrieb. Eine BIBO Mitarbeiterin Larissa Bucher war vor einer Woche beim monatlichen Treffen/Kurs vor Ort. Also so läuft dies: Im APH Drei Linden treffen sich einmal im Monat (jeweils mittwochs) Interessierte (60plus) um Hilfe und Tipps im Umgang mit Laptop, Smartphone und Tablet zu erhalten.

Und weiter: E-Mails verschicken, Apps. Herunterladen oder Fotos schiessen. Also für Leute, die sich mit der heutigen (Digital-) Technik bestens auskennen, sind diese Aufgaben dann auch für ältere Semester machbar.

Das Ziel ist, das sich jedermann/frau wohlfühlt und mit einem besseren Verständnis zur Computerisierung nach Hause geht. Möchte nicht weiter auf dieses Thema eingehen, nur sagen, dass ich dies gut befinde. Warum? Wir leben halt leider schon in diesem digitalen Zeitalter.