Zur diesjährigen Herbstzusammenkunft traf sich eine stattliche Anzahl Mitglieder der Vereinigung ehemaliger CVP Kantonsräte des Kantons Solothurn zusammen mit ihren Partnern zu einem Besuch im Velodrom in Grenchen, der durch Viktor Stüdeli organisiert wurde. Dank kundiger und humorvollen Führung durch Marcel Segessmann konnte man sehr viel über den Bau und den Velosport erfahren. Zudem konnte man gleichzeitig die Velofahrer beim Training beobachten. Beim Mittagessen konnten durch den Präsidenten Rene Allemann noch einige Gäste begrüsst werden. Regierungsrat und Landammann Roland Heim, Kantonalpräsidentin Sandra Kolly und Fraktionspräsident Michael Ochsenbein. Sie überbrachten Grüsse und informierten die Anwesenden über ihre Arbeit in der Regierung, in der Kantonalpartei und in der Fraktion. Nach dem Mittagessen wurde die Gruppe mit schönem Jodlergesang der Jodlergruppe vom Weissenstein mit ihren eindrücklichen Lieder beglückt.

Sie nächste Zusammenkunft findet am Samstag, 25, Mai 2019 statt. (Generalversammlung)