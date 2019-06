Hohe Ehre von Rassegeflügel Schweiz für unser Mitglied. Rösli Karpf, Aedermannsdorf, wurde für ihre ausserordentlichen Verdienste um die Geflügelzucht geehrt. Die Delegierten bekundeten mit Applaus an der Versammlung in Belp, am 15. Juni 2019 die Ehrenmitgliedschaft. Die Ehrenmitgliedschaft ist die höchste Auszeichnung die man Schweizweit für die Belange der Rassegeflügelzucht Verliehen bekommt. Wir gratulieren Rösli und Danken für die geleistete Arbeit mit den Barneveldern, insbesondere der Herauszüchtung des Blauen Farbenschlages.

Solothurner Kantonalverband, Fachabteilung Geflügel

Walter Gloor, Hüniken

www.vsk-so.ch