Das 21. Int. Junioren Hallenfussballturnier des Fussballclub Eiken in der grossen Sporthalle Lindenboden in Eiken, findet zwar erst im Januar 2019 statt. Doch bis Ende Oktober haben sich bereits über 300 Mannschaftsanmeldungen beim OK 2009 gestapelt.

Das Turnier findet an zwei Turnierwochenenden statt. Aus organisatorischen Gründen, können 110 Mannschaften ins Turnier aufgenommen werden. Das OK 2009 musste über 190 Mannschaften bereits absagen, denn die Teilnehmer werden nach Anmeldeeingang berücksichtigt. Die wiederum 1500 Junior / innen dürfen sich auf tolle Preise freuen. Denn der FC Eiken darf sich als Bonus über langjährige tolle Sponsoren freuen. Zudem sind am 21. Turnier einige neue dazugekommen. Gespielt wird in den Juniorenkategorien C / D / E/ und Piccolos. Die Mannschaften reisen aus der ganzen Schweiz und Deutschland nach Eiken. Das OK 2019 freut sich auf ein wiederum tolles Turnier. Auch an diesem Turnier wird es für alle Teilnehmer / innen sowie Zuschauer eine Überraschung geben.